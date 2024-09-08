تفاصيل حفل سمية درويش في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي الفنانة سمية درويش، حفلًا غنائيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، في الثامنة مساء السبت 14 سبتمبر الجاري بقاعة النهر، وتتراوح أسعار التذاكر بين 150 - 250 جنيه.

ومن المقرر أن تقدم سمية درويش، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

من هي سمية درويش؟

بدأت مشوارها الفني بأغنية "قلب وراح"، ثم اطلقت أول ألبوم عام 2007 باسم "بقيت بتوحشني"، قامت بغناء العديد من تترات الأعمال الفنية كما شاركت بالتمثيل في فيلم كشف حساب.

قواعد دخول الحفلات في الساقية: