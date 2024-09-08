"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة إحسان شريف

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم،الأحد، ذكرى وفاة الفنانة إحسان شريف.
ويأتي إحياء ذكراها بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى وفاة الفنانة إحسان شريف، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
محطات في حياة الفنانة إحسان شريف
- تخرجت من مدرسة حلوان الثانوية، وعملت في الفرقة القومية مع الفنان المسرحي زكي طليمات، وإنتقلت بين أكثر من فرقة في ثلاثينيات القرن العشرين.
- أدت أدوارًا صغيرة في السينما والمسرح، ومن مسرحياتها "الوطن، شارع البكوات".
- عرفها الجمهور في شخصية بنت سلطح باشا في فيلم "إشاعة حب" والحماة الصامتة في فيلم "أم العروسة" والسيدة الصعيدية في فيلم "البوسطجي".