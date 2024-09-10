محمد إمام يستعين بـ مي عز الدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان محمد إمام التحضير لمسلسله الجديد “الكينغ”، الذي من المفترض أن يُعرض في موسم رمضان المقبل، ويستعين فيه بالفنانة مي عز الدين، لتقدّم دور البطولة النسائية أمامه بعد أن ظهرت كضيفة شرف في مسلسله الأخير “كوبرا”.

وتدور أحداث مسلسل “الكينغ” في إطار تشويقي اجتماعي، حول شاب مصري عضو في عصابات المافيا الدولية تشهد حياته العديد من الأزمات التي يحاول حلّها مع تتابع الأحداث، ومن المفترض أن يبدأ تصوير المسلسل في الأسابيع المقبلة بين مصر وأوروبا وعدد من الدول العربية.

يُذكر أن محمد صلاح العزب ومحمد إمام حققا معاً نجاحات عدة في السنوات الماضية، ومنها مسلسلا: “النمر” الذي عُرض في موسم رمضان 2021، و”هوجان” الذي عُرض في رمضان 2019.

وفي السينما عُرض لمحمد إمام أخيراً فيلم “اللعب مع العيال”، وهو تأليف وإخراج شريف عرفه، وشارك في بطولته كلٌ من: أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، ويزو، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، ومحمود السيسي.

كما يواصل إمام في الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد “شمس الزناتي”، وهو تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، ويشارك في بطولته الفنانون: عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، أحمد عبدالله محمود، وخالد أنور.

يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين الفنية، مسلسل “سوق الكانتو” الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي، وشاركها في بطولته الفنانون: أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، عبدالعزيز مخيون…، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل في عام 1920 داخل سوق البالة الشهير في وسط البلد، حول الشاب “طه القماش” الذي يعمل في السوق بجانب حكايات أخرى عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، حيث تنشأ بينه وبين الفتاة الإسكندرية “راوية” قصة حب قوية يواجهان خلالها العديد من الصعوبات خلال الأحداث.