شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات في الصين من فيضانات تتجاوز مستويات التحذير.. وهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الموارد المائية الصينية، اليوم، من أن بعض الأنهار في الجزئين الشرقي والأوسط من البلاد قد تشهد فيضانات تتجاوز مستويات التحذير.

يأتي هذا التحذير عقب هبوط الإعصار "بيبينكا" إلى اليابسة في شانغهاي. فيضانات في الصين وأوضحت الوزارة أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة، قد تتعرض الأنهار المحيطة ببحيرة تايهو وبعض الأنهار الصغيرة ومتوسطة الحجم، في مقاطعات جيانغسو وتشجيانغ وآنهوي وخنان لفيضانات تتجاوز مستويات التحذير.

وأوضحت أنها تراقب من كثب الإعصار والفيضانات الناجمة عن الأمطار، وستقدم إرشادات للسلطات المحلية بشأن الجهود الوقائية. إعصار بيبينكا ويعد "بيبينكا"، وهو الإعصار الـ13 خلال العام الجاري، إذ هبط إلى اليابسة في شانغهاي حوالي الساعة 7:30 صباح اليوم، وفقاً لمرصد شانغهاي المركزي للأرصاد الجوية.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، تحذيراً باللون البرتقالي في مواجهة الإعصار "بيبينكا".

ويتوقع هطول أمطار غزيرة في آنهوي وجيانغسو وتشجيانغ وشانغهاي وخنان اليوم وغدًا.