شكرا لقرائتكم خبر عن يوليو الماضي.. نمو الفائض التجاري في منطقة اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" يوم الاثنين، نمو الفائض التجاري في منطقة اليورو خلال شهر يوليو الماضي بسبب انتعاش الصادرات.

وارتفع الفائض التجاري إلى 2ر21 مليار يورو (6ر23 مليار دولار) خلال يوليو الماضي مقارنة بـ 7ر6 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الفائض قد بلغ 7ر21 مليار يورو خلال يونيو الماضي. ارتفاع الصادرات وارتفعت الصادرات بنسبة 2ر10%، بعد انخفاض بنسبة 3ر6%، وهي أول زيادة يجري تسجيلها منذ 3أشهر.

وارتفعت الواردات بنسبة 0ر4%، بعد انخفاض بنسبة 4ر8%.

وارتفع الفائض التجاري من يناير حتى يوليو الماضيين إلى 7ر127 مليار يورو مقارنة بـ 7ر3 مليار يورو خلال العام الماضي، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 8ر0%، في حين انخفضت الواردات بنسبة 6ر6%.