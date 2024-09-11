شكرا لقرائتكم خبر عن وعد البحرى تتعاون مع المخرجة بتول عرفة فى كليب "صاحب السعادة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح المطربة وعد البحري، خلال أيام كليب "صاحب السعادة" والذي تتعاون فيه مع المخرجة بتول عرفة، حيث تدخل وعد في مغامرة داخل أدغال أفريقيا، حيث حولت بتول عرفة الاستوديو لجزء من أدغال أفريقيا، ويتضمن الكليب رقصات فلكلورية وسط أداء تمثيلي للمطربة وعد البحري.

وتظهر وعد البحري بلوك جديد ومختلف وحرصت المخرجة بتول عرفة على أن تكون الأزياء التي ترتديها البحري ذات طابع أفريقي، حيث تقع وعد في شباك قبيلة أفريقية وتواجه مصيرها مع زعيم القبيلة.



وعد البحري



المطربة وعد البحري



المخرجة بتول عرفة

الأغنية من كلمات خالد ڤيرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس وماستر عمرو عبد الفتاح ومدير التصوير حسين عسر ومن إنتاج فهد الزاهد - lifestylez studio.

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجارى 2024 كليب أغنية مصطفي قمر "صناعة مصرية"، إضافة إلى كارول سماحة وشذى حسون وخالد سليم ومحمد نور ورانيا يوسف، كما حصلت على Middle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب الـ140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة وغيرهم.

وفى مجال المسرح قدمت مؤخرا مسرحية "شحاتين أكاديمي" بالسعودية، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقصا.