حلا شيحة بدون "فلتر".. والجمهور: "حلو التصوير العشوائي ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة حلا شيحة صورا جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالات مختلفة.

ظهرت حلا شيحة بالصور بدون استخدام "فلاتر"، والتقطت الصور بواسطة هاتفها المحمول، وعلقت: "لأني بحب التصوير دي صور في البيت ومن غير فلتر ونور بسيط وبصور بالتليفون، بحبكم كلكم، هوايتي الجديدة المفضلة، أتمنى لكم سهرة سعيدة".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "حلو التصوير العشوائي ده طبيعي جدًا، حقيقي بحبك أوي، فكروني بفيلم السلم والتعبان حسيت كأني في الوقت ده، جميلة بجد".

كانت أخر مشاركات الفنانة حلا شيحة بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض في موسم دراما رمضان 2024، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

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