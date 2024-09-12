انطلاق فيلم "أخ" في دور العرض الكويتية

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق فيلم أخ للمخرج حاتم حسام الدين محمد، وهو أول فيلم خيال علمي ورعب كوني كويتي، تجاريًا بدءًا من اليوم الخميس 12 سبتمبر في سينمات الكويت.

وقد حظي فيلم أخ بعرض عالمي أول ناجح بحضور أبطال وصناع الفيلم بسينما سينيسكيب بمول 360 يوم الثلاثاء 11 سبتمبر.

فيلم أخ

و﻿تدور أحداث فيلم أخ في لحظة من التخبط واليأس، يخطط شهاب لرحلة للتخلص من شقيقه المُقعَد سهيل. مع وصول الأخوين إلى الصحراء، يشتعل فتيل سلسلة من الأحداث المتعاقبة تكشف أسرارًا دفينة للأخوين وتسلط الضوء على الجانب المظلم من رابط الأخوة الذي يمتد في القِدَم إلى عمق الزمن، مستحضرًا حكاية قابيل وهابيل.

فيلم أخ من إخراج حاتم حسام الدين محمد وتأليف وإنتاج أحمد حمادة وبطولة حسين الحداد، محمد نعمان، جمال الردهان، إيمان الحسيني، جاسم النبهان، وتصوير مشاري الخوالد، ومونتاج عباس سعيد وموسيقى مشعل المانع وتتولى MAD Distribution مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.