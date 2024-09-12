مهرجان لحظات العلا.. شروط دخول حفل عمرو دياب

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان عمرو دياب جمهوره السعودي من جديد في موسم حفلات “لحظات العلا”، والذي يقام في الفترة بين 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024، مع أنشطة ترفيهية وفنية وتراثية تتلائم مع الطبيعة الجغرافية الساحرة للمنطقة.

موعد حفل عمرو دياب في مهرجان لحظات العلا وشروط الدخول

يقام الحفل في 27 سبتمبر بمدينة العلا في السعودية التي تشهد واحدا من أضخم المهرجانات الترفيهية هناك، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

يأتي الدخول إلى مسرح الحفل بعدد من الشروط أهمها ممنوع دخول الأشخاص دون 16 عامًا، ومنع الدخول بالمأكولات والمشروبات، ولايشترط الدخول بملابس رسمية على أن تكون لائقة لأجواء الحفل دون الخروج عن المعتاد.

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اكتفى عمرو دياب خلال تلك الفترة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية بجانب حفلات الزفاف، وظهر بمشاهد عفوية وهو متواجد في شاطئه الخاص في مراسي بالساحل الشمالي.

طرح عمرو دياب أغنية “الطعامة” في مطلع يونيو الماضي، وتخططت أكثر من مليون مشاهدة خلال شهري طرحها.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها “روحي ليك إنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديا مانا حياتي لاقيتها بتصفصف علي حبيبي وروحي وعينيا أموت أموت أنا في الطعامه ديا في حاجه بينا حلوة بتريح في المقابلة باينة اهي عليا عايز افسر تاني واوضح ده انت عامل حالة مزاجية أموت أموت أنا في الطعامه ديا على شفايفك سيل عسل نقط لون عيونك جه وقضى عليا ماهو طبيعي لو الشجر سَقط عالخد تفاح دي جاذبية أموت أموت أنا في الطعامه ديا ”

أما الأغنية الثانية كانت “تتحبي”، التي سجلت أكثر من 930 ألف مشاهدة، من كلمات تامرح سين، ألحان وتوزيع محمد يحيى.

وتقول كلماتها “الدلع يِتشال له ناسه والهّنا بقىّ ليكى حصري والجمال أنتى أساسه حاصري قلبى وعينى حاصري مش ها أبالغ ف المزايا مش ها أعِد وأقول ياعينى شوفى نفسك ف المرايا شوفي وإنتى هاتُعذُريني تتحبى .. تتعشقي أه حرام تتعبى أو تشقي تتهني .. تتمني تتطلُبى طلباتِك مني هو مين يفلت يا ويله ؟ اللى عينيك جت ف عينيه وأنتى واقفه بتِسحريلهُ عاللى شايفهُ الله يعينه واللى مالهوش في الشقاوة لو شافِك يتشاقىّ عادي يانهار أبيض ع الحلاوة القمر طل الليلادي”

تفاصيل عودة عمرو دياب إلى يوتيوب

استخدم عمرو دياب أنغامي لعرض أغنياته بشكلٍ حصري قرابة العام والنصف، أحدثها أغاني ألبوم مكانك التي لم يأخذ يوتيوب مكانه فيه، لكنه حقق نجاحا ضخمًا على المنصة وملايين المشاهدات بعد أيام من طرحها .

عمرو دياب مشاهدات ضئيلة على يوتيوب على عكس العادة وتصدر أنغامي

ومن اللافت للنظر لم يضج اليوتيوب بالمشاهدات حين عودة عمرو دياب إليه بعد طرح أغانيه حصريًا على أنغام خلال مايقرب من 3 سنوات، فمن يصدق أن عمرو دياب يحقق مليون مشاهدة خلال أكثر من شهرين، وعلى النقيض نجده يتصدر قوائم الاتسماع العربية على “أنغامي”

حفل عمرو دياب في لحظات العلا

حفل عمرو دياب هو الفعالية الأولى ضمن سلسلة من الحفلات الموسيقية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، التي ستقام خلال فعاليات شتاء طنطورة، مهرجان الممالك القديمة، وغيرها الكثير من مهرجانات واحتفالات العلا.

فعاليات “لحظات العلا” لا تعزز الثقافة السعودية فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي. تجذب هذه الفعاليات الزوار من مختلف الأنحاء، مما يسلط الضوء على العلا كوجهة سياحية ثقافية مهمة ضمن “موسم الرياض”.

“لحظات العلا” تقدم نافذة فريدة لاكتشاف الفن والثقافة في المملكة العربية السعودية. هذه الفعاليات، جزء لا يتجزأ من “موسم الرياض”، تدعو الجميع للانغماس في تجربة ثقافية لا تُنسى.

زوار “لحظات العلا” سيستمتعون بتجربة غنية تتجاوز الفعاليات الفنية التقليدية. تتنوع الأنشطة بين المعارض الفنية، العروض الموسيقية، وورش العمل التعليمية، ما يجعلها تجربة شاملة تثري الحس الثقافي والفني لكل زائر.