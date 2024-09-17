مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11885.66 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 18.29 نقطة ليقفل عند مستوى 11885.66 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 431 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، ومعادن، ورسن، وشمس، ورتال الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وسايكو، والكابلات السعودية، وكيمانول، ونادك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.57% و 5.56% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأمريكانا، وأنعام القابضة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات معادن، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 117.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25616.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

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