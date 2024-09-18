وزير الخارجية يصل الأردن للمشاركة باجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة

ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية في عمّان لتنسيق الجهود العربية والإسلامية المشتركة خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في نيويورك خلال الشهر الحالي، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات في مقدمتها جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
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