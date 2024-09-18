إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه بـ150 جنيهًا في منافذ التموين والزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عدة اجتماعات مع بعض منتجي بيض المائدة؛ لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك في حضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن وبعض قيادات الوزارتَين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد الوزيران حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها؛ باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي، وكذلك توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز الـ100 مليار جنيه، وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير؛ حيث يبلغ إنتاج مصر نحو 14 مليار بيضة مائدة ونحو 1،4 مليار طائر سنويًّا.

ونوه الوزيران بأنه بالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن فإن دور الدولة أيضًا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة؛ ومنها الدواجن والبيض، ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وآلية محددة؛ لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وكذلك تراجع أسعار الأعلاف، وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض، وأن يشعر المواطنون بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزيران أنه يجب مراعاة نقطة التعادل مع تحقيق هامش ربح بسيط؛ حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الإنتاج وعدم الخروج من الأسواق؛ حيث تستهدف الدولةُ الحفاظَ على استقرار هذه الصناعة، مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التي تشهدها مصر والمنطقة.

وأكد الوزيران أيضًا رفضهما كل طلبات استيراد البيض من الخارج؛ حفاظًا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة.

وتم الاتفاق، في نهاية الاجتماع، مع منتجي البيض على طرح الطبق بـ150 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة.

ووجه وزيرا الزراعة والتموين الشكرَ لمنتجي الدواجن، مؤكدين تثمين الدولة دورهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.