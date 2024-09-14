انهيار ابنة ناهد رشدي لحظة وصول جثمان والدتها.. (شاهد) الصور الأولى من الجنازة

ياسر رشاد - القاهرة - وصل جثمان الفنانة ناهد رشدي منذ قليل مسجد عبد الرحمن الكواكبي بمنطقة العجوزة، استعدادًا لصلاة الجنازة عليها عقب صلاة العصر، وذلك بحضور نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الوسط الفني.

ابنة ناهد رشدي تدخل في نوبة بكاء هستيري لحظة وصول جثمان والدتها

ودخلت دينا سعد ابنة الفنانة الراحلة ناهد رشدي في نوبة انهيار من البكاء الهستيري، لحظة وصول جثمان والدتها، حيث كانت تودعها بكلمات مؤثرة أبكت قلوب الحاضرين، قائلة: "مشيتي وسبتيني لمين يا ماما"، والتي بدا على ملامحها الشبه الكبير بينها وبين والدتها الراحلة.

جنازة ناهد رشدي

وشهدت جنازة ناهد رشدي حضور النجوم رشوان توفيق، ووفاء عامر، ووفاء مكي، وجمال عبد الناصر، وعايدة فهمي، وحنان سليمان، بالإضافة إلى مجموعة من أبطال مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” بينهم محمد رياض ومنال سلامة.

وفاة ناهد رشدي

وسيطرت حالة من الحزن والأسى على الوسط الفني بعدما أفجعت الفنانة ناهد رشدي الجميع بوفاتها المفاجئة، حيث رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 14 سبتمبر وهو نفس يوم ميلادها، وذلك عن عمر ناهز 68 عامًا.

تساءل الكثيرون عن سبب وفاة ناهد رشدي المفاجئة، وإذا كانت توفيت بسبب معاناتها من المرض الخبيث، أم أتممت شفاءها ورحلت دون مقدمات، الأمر الذي حسمه زوجها محمد سعد.

سبب وفاة ناهد رشدي

صرح محمد سعد زوج الفنانة ناهد رشدي إن وفاتها جاءت فجأة داخل المنزل، نافيًا معاناتها من أي أمراض في الآونة الأخيرة، كما أشار إلى أنه تفاجأ بوفاتها مثلما تفاجأ الجمهور والوسط الفني بكمله.

وشدد زوج ناهد رشدي على أنها بالرغم من معاناتها مع المرض الخبيث لفترة، إلا أن وفاتها كانت مفاجئة من دون مقدمات.

وأثار محمد سعد زوج الفنانة ناهد رشدي تعاطف وحزن الكثيرين بعد توديعه لها برسالة تبكي القلوب حزنًا على رحيلها المفاجئ، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

أول تعليق من زوج ناهد رشدي بعد وفاتها

كتب زوج الراحلة ناهد رشدي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالي زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الأعلى يا رب العالمين".

في الوقت نفسه، أعلن د. أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جنازة الفنانة القديرة ناهد رشدى، مشيرًا إلى أنه سيتم تشييع جثمان الراحلة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة.

وتوفيت الفنانة القديرة ناهد رشدى عن عمر ناهز 67 عامًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الموافق 14 سبتمبر وهو نفس يوم ميلادها.

وأعلنت ابنتها دينا سعد نبأ وفاتها خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وكتبت دينا: "لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

ولكن، لم تعلن عن موعد تشييع جنازتها أو العزاء حتى الآن.