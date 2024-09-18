مشاهدات مرتفعة لأولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل "Tulsa King" وسيلفستر ستالون يشكر جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه النجم العالمي سيلفستر ستالون التحية والشكر لجمهوره بعد نجاح أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسله "Tulsa King" الذي يعرض حاليًا على منصة "Paramount +".

ونشر سيلفستر البوستر الرسمي للمسلسل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" وعلق: "أحب أن أشكر كل المشاهدين على جعل أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل تولسا كينج بهذا النجاح الساحق".

تدور أحداث مسلسل "Tulsa King" في إطار من الجريمة والإثارة حول قائد المافيا دوايت الذي يتم نفيه لمدينة تولسا التي تقع في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، حيث يقوم ببناء إمبراطورية إجرامية جديدة مع مجموعة من الشخصيات الغير متوقعة، وعرض الموسم الأول من المسلسل في شهر نوفمبر عام 2022 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة جعلت الشركة المنتجة تشرف على إنتاج موسم جديد، كما رشح لجائزة الإيمي "أفضل منسق حيل متميز لمسلسل" عام 2023.

شارك النجم العالمي سيلفستر ستالون مؤخرًا بالحملة الإعلانية الخاصة بالترويج لإحدى الشركات العقارية، وظهر سيلفستر بالحملة وهو يبدي إعجابه بشواطئ إحدى القرى السياحية، وكان جالسًا مع عدد من الأصدقاء على أحد شواطئ إيطاليا، لكن بعد سماعه عن مصر وطبيعتها الساحلية المميزة، قرر أن يغير وجهته والسفر إلى مصر وعلق: "أحب مصر، خذني إلى مصر، أنا قادم".

كما ظهر سيلفستر ستالون بعدها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع من قبل رواد "السوشيال ميديا" ووعد أحد المتواجدين بزيارة مصر في شهر نوفمبر المقبل، وقال أنه سيحضر بناته معه.

وكانت الزيارة الأخير للنجم سيلفستر ستالون في مصر بالنسخة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي عام 2018 وحرص ستالون على تحية الحضور عقب تكريمه على هامش الفعاليات وقال: " من الرائع أن أكون هنا، هذا حقيقي مثلما هناك سحر لكلمة هوليوود كذلك مصر لديها سحر كبير عندما تقول مصر يأتي لذهنك هذا التاريخ الرائع وأنا فخور للغاية بوجودي هنا ولم أتي هنا من قبل وسأقولها مثل صديقي أرنولد شوارزنيجر سأعود مرة أخرى".

يذكر أن سيلفستر ستالون يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الأكشن والجريمة "Armored" المقرر عرضه يوم 21 نوفمبر المقبل.

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