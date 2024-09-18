تامر حسني يكشف عن تعرضه لموقف كوميدي بسبب نجله آدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان تامر حسني تعرضه لموقف كوميدي أثناء زيارة نجله آدم بإحدى مباريات كرة القدم وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر تامر حسني مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يقوم بزيارة نجله، حيث غادر آدم وأصدقائه أرضية الملعب فور وصول تامر وتجمهروا من حوله وعلق تامر: "آدم كان عنده ماتش مهم وكلنا في البيت روحنا نشجعه والكابتن المدرب اتفق مع الولاد والفرقتين لما تامر يجي عايزين هدوء، طبعًا أحلى هدوء زي ما انتوا شايفين، ربنا يحفظهم حبايب قلبي الكتاكيت".

وأحيا الفنان تامر حسني مؤخرًا حفلًا غنائيًا مطلع شهر أغسطس الماضي في الرياض ضمن فعاليات "جولة المملكة" وسط حضور جماهيري كبير، وقدم تامر باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

ويواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" الذي يجمعه بنخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان عصام السقا، الفنان محمد ثروت، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن تامر حسني طرح عدد من الأغاني السينجل خلال الفترة الماضية أبرزها أغنية "جامدين جامدين" وتحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة على حسابه الرسمي بموقع "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 3 مليون مشاهدة خلال شهر من طرحها.

اقرأ أيضا:

" من غير أي تجميل".. حلا شيحة ترد على هجوم المتابعين بسبب ملامحها

بالفيديو.. شيرين سايس صاحبة فيديو الساحل:" عمرو دياب اتصدم"