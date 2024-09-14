شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار تلتقي حنان مطاوع فى "صفحة بيضا" وتجسد دور دكتورة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفنانة مها نصار تصوير مسلسل "صفحة بيضا" الذى يجمعها بالفنانة حنان مطاوع والمقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية فى الموسم الشتوى ضمن أعمال الأوف سيزون، وتقدم مها دور دكتورة تجمعها العديد من المواقف مع حنان مطاوع وتواجه تحديات مثيرة في إطار إجتماعى تشويقي.

مسلسل "صفحة بيضا" تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، ، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.



"صفحة بيضا



وقدمت مها نصار آخر أعمالها، مسلسل "تحت الوصاية" من 15 حلقة فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وشارك فى بطولته إلى جانب منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدى الشامى، ، على الطيب، أحمد عبد الحميد، على صبحى وآخرين.



كما شاركت مها نصار في دراما رمضان 2023 أيضاً خلال مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.