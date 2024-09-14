شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل يعلن بدء تصوير فيلم "بنات الباشا" بطولة زينة وصابرين وأحمد مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن المخرج ماندو العدل بدء تصوير فيلم بنات الباشا بطولة الفنانون زينة وأحمد مجدى، وصابرين ومريم الخشت، ناهد السباعى والمأخوذ عن رواية نورا ناجى، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، حيث نشر العدل صورة الكلاكيت لبدء تصوير العمل، والمقرر عرضه في السينمات بنهاية العام الجارى.

ويناقش الفيلم عددا من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل اجتماعى، ويشارك زينة بطولة الفيلم ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين.

فيلم "بنات الباشا" يجمع زينة والمخرج ماندو العدل للمرة الثانية في السينما بعدما قدما سوياً فيلم "الكبار" عام 2010 الذى سجل أول أعمال ماندو العدل الإخراجية وشارك في بطولته عمرو سعد وخالد الصاوي، كما تعاونت زينة مع ماندو في الدراما أيضاً خلال مسلسل "لأعلى سعر" الذي قامت ببطولته بمشاركة نيللي كريم وأحمد فهمى وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2017 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.