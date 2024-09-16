الجائزة الخامسة لفيلم ماما من مهرجان ميدفيست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

فاز الفيلم الروائي القصير ماما بجائزة أفضل فيلم مصري من مهرجان ميدفيست، وتعد هذه هي الجائزة الخامسة للفيلم وهو من إخراج وتأليف ناجي إسماعيل.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد إختارته ليشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالمهرجان، وهو من إنتاج كوثر يونس، ومارك لطفي، ومونتاج ساندرو كنعان ومدير تصوير مصطفى الششتاوي، وستايلست ريم العدل، موسيقى تصويرية محمد الصماد وديكور ياسر الحسيني ومهندس الصوت سامح نبيل، بطولة النجمة مي الغيطي ودانيال شريف.

وتدور أحداثه حول فتاة تستعد لإستقبال عامها الواحد والعشرون، في الوقت الذي تخفي فيه سرا مرعبا لحماية نفسها وشقيقها.