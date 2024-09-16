الحلفاوي يرد على متابع تحدث عن كولر مدرب الأهلي.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على متابع تحدث عن مارسيل كولر مدرب الأهلي وإختياره للاعبي الفريق الأساسيين في المباريات.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "صحيح.. ودي مشكلة.. عن تجربة شخصية.. فيه ممثلين وأنا منهم.. يستحيل تطلع طاقتهم الكاملة إلا أمام الكاميرا أو الجمهور على خشبة المسرح.. وفيه اللي يبقى هايل في البروفات ويتعثر أو يخس في العرض".

جاء ذلك ردا منه على تدوينة لأحد متابعيه، جاء فيها: "كولر مدرب بيهتم بالتدريب فأي لاعب مهتم أنه يرجع يبقى أساسي محتاج يقنعه بده في التدريب".

على جانب آخر، نجح الأهلي في الفوز على نظيره ومستضيفه جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ‏لدوري أبطال إفريقيا‏.

وسجل ثلاثية المارد الأحمر خلال المباراة كل من رامي ربيعة بالدقيقة 14، بيرسي تاو بالدقيقتين 15 و73.

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