محمد سامي يحدث بلبلة.. هل اعتدى بالضرب على أحد العاملين في مسلسل “إش إش”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر خلال الساعات الماضية خبر يؤكد أن المخرج محمد سامي انفعل في وجه أحد أفراد فريق الإنتاج في مسلسل “إش إش” الذي تخوض به زوجته الفنانة مي عمر سباق دراما رمضان المقبل، وأن سامي اعتدى على هذا الشخص بالضرب، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من الجمهور.

وفي هذا السياق، نفى أشرف عبد المعبود، رئيس رابطة الإنتاج، ذلك الخبر، مؤكداً أنه خبر كاذب وأن سامي لم يضرب أيّاً من فريق الإنتاج في مسلسل “إش إش”، حيث قال من خلال حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بصفتى رئيس رابطة الإنتاج، أصرّح بأن هذا الخبر كاذب، وقد تحقّقت بنفسي من عدم صحّته بعد أن تواصلت مع فريق الإنتاج والمنتج الفني أحمد فرغلي”.

من ناحية أخرى، يعكف محمد سامي في الفترة الحالية على الانتهاء من تصوير مسلسل “إش إش”، وهو بطولة مي عمر، ويشاركها فيه كلٌ من: ماجد المصري، انتصار، علاء مرسي، إدوارد، طارق النهري، إيهاب فهمي، عصام السقا، شيماء سيف، دينا… والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في 30 حلقة، وسيُعرض في موسم رمضان 2025.