أنغام تتلقى رسالة صريحة من تامر عاشور.. وهذا ردّها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان تامر عاشور عبر حسابه الخاص في موقع “X” رسالة تهنئة الى الفنانة أنغام بمناسبة صدور ألبومها الجديد “تيجي نسيب” ونجاح حفلها الأخير الذي أحيته في جدّة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تامر فيديو من حفل أنغام، وعلّق عليه بالقول: “ألف مبروك على الألبوم وعلى الحفلة الرائعة وأكيد كان نفسي أكون موجود في يوم حلو زي ده ومع الفنانين والصنّاع اللي يشرّفوا”.

وردّت أنغام بتعليق على منشور تامر عاشور قالت فيه: “الله يبارك فيك يا فنان يا عبقري ومبروك عليك كل النجاح والتألق وتستاهل أكتر، والجاي أحلى”.

وتصدّر الحفل الذي أحيته أنغام خلال الأيام الماضية على مسرح “عبادي الجوهر” في مدينة جدّة السعودية تريند “غوغل” ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه الأول لها بعد النجاح الكبير لألبومها الأخير “تيجي نسيب” والذي حقق مشاهدات غير مسبوقة على مختلف منصات الموسيقى.

وحرصت أنغام على تحية الجمهور في الحفل وشكرهم على حفاوة الاستقبال قائلةً: “مساء الورد… مساء الخير على حضراتكم… عايزة أقولّكم حاجة من قلبي حضور حضراتكم بالنسبة لي هو الحقيقة هو النجاح… شكراً لحضور أول يوم لتقديم أغاني ألبومي لأول مرة… وده يسعدني ويأكد على غلاوتكم في قلبي”.