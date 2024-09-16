شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير وأحمد عبد العزيز وسلوى عثمان يصلون عزاء الراحلة ناهد رشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من النجوم عزاء النجمة الراحلة ناهد رشدى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد منهم الفنانون أحمد بدير وأحمد عبد العزيز وشريف خيرى وناصر سيف و محمد الصاوي وسلوى عثمان .

وكان قد وصل منذ قليل الى قاعة العزاء كل من المخرج علي ادريس والفنانون شريف سلامة وداليا مصطفي ونيرمين الفقى وياسر جلال ونهال عنبر و حجاج عيد العظيم و وفاء صادق وصفاء الطوخي ومنذ قليل حضر كل من احمد السقا وأشرف زكى و مصطفي خاطر وايهاب فهمي وماجدة زكي ورانيا فريد شوقي وبشرى ومنال سلامة وهند عبد الحليم.



ورحلت الفنانة القديرة عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح السبت 14 سبتمبر 2024، بعد صراع مع المرض.

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية فى أحد اللقاءات التليفزيونية، "ناهد رشدي كانت زميلتي في المعهد وكانت خلوقة ومحترمة.. من سنوات المرض اللعين أصابها وكانت تتحامل على نفسها وترفض مساعدة أي أحد في علاجها، لدرجة أنها كانت تذهب في صمت للمستشفيات وتدفع مبالغ كبيرة للعلاج".

أطلق الجمهور اسم "سنية" بنت المعلم عبد الغفور البرعي، عليها وذلك بسبب ارتباطهم الشديد بشخصية سنية التي قدمتها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الراحل نور الشريف وعبلة كامل.

لعبت الراحلة ناهد رشدي العديد من الأدوار حيث شاركت فيما يقارب الـ200 عمل، وقدمت شخصية والدة ام الشهيد احمد المنسي في مسلسل الاختيار عام 2020، وشاركت كبار النجوم في مسلسلات ارابيسك وساكن قصادي وهوانم جاردن سيتني وتمضي الايام وواحة الغروب وغيرها من الاعمال المتميزة.



ويبقي فرحها فرح سنية بنت المعلم عبد الغفور البرعي في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي هو المشهد الأبرز في مسيرتها .



صور من عزاء ناهد رشدى