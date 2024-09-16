أزمة شيرين مع روتانا مستمرة.. والشركة تتخذ إجراءً صارماً ضدّها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة السادسة تحذف شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” أغنية للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب من حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي إثر الأزمة المشتعلة بينهما على حقوق ملكية أغاني شيرين.

وفي التفاصيل، حذفت “روتانا” أغنية “عوّدتني الدنيا” التي طرحتها شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي في منصة “X”، بعد ساعات قليلة من نشرها، لتكون بذلك الأغنية السابعة التي يتم حذفها من وسائل التواصل الاجتماعى، سواء منصة “x” أو “يوتيوب”، بسبب حقوق النشر والطباعة، والتي تملكها شركة “روتانا”.

وتتصدّر أزمة شيرين و”روتانا” حديث السوشيال ميديا هذه الأيام، خاصة بعدما عادت الفنانة المصرية إلى الجمهور بمجموعة من الأغاني الجديدة، لكنها فوجئت بحذفها كلها من على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة العقد المُبرم بينهما.

وفي جانب آخر، أجّلت المحكمة الاقتصادية النظر في دعوى متبادَلة بين المطربة شيرين عبد الوهاب وشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، بسبب حذف الشركة لأغاني شيرين، الى جلسة 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وجاء في الدعوى، أن شركة “روتانا” أقامت دعوى ضد شيرين عبد الوهاب تطالبها فيها بتنفيذ الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقدهما ويُقدَّر بثمانية ملايين جنيه رغم حصول شركة “روتانا” على ذلك المبلغ بحكم قضائي صدر مسبقاً، وقدّم دفاع المطربة للمحكمة صوراً من الحكم الصادر والصيغة التنفيذية له والشيك المصرفي الذي حصلت بموجبه شركة “روتانا” على المبلغ المالي.