شاهدوا رد فعل شاكيرا بعدما تنبّهت لرجل يصوّرها بصورة غير لائقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اضطرت النجمة الكولومبية شاكيرا إلى إنهاء أدائها على المسرح بعدما لاحظت سلوكاً غير لائق من أحد الأشخاص الذين كانوا يقفون في الصف الأمامي.

كانت شاكيرا تصوّر فيديو موسيقياً لأغنيتها الجديدة “Soltera” التي تشاركها مع أنيتا، عندما لاحظت شخصاً يصوّب الكاميرا إلى فستانها بصورة جعلتها تشعر بعدم الارتياح. لوّحت شاكيرا في البداية لهذا الشخص بإصبعها كي تدعوه إلى التوقف، ويمكن رؤيتها عبر فيديو تحاول شد فستانها إلى الأسفل، لكن هذا التحذير لم يلجمه عن استكمال تصرفاته التي وصفت بغير المحترمة. الأمر الذي دفع شاكيرا إلى الانسحاب من المسرح.

في البداية، استمرت شاكيرا في الرقص وتجاهلت التصرف غير اللائق. لكن عندما لاحظت الأمر مجدداً، اتخذت الإجراء الأكثر حزماً في هذا الموقف، فأوقفت الإنتاج بالكامل وغادرت المسرح.

وعلى الرغم من تفاني شاكيرا في إنجاز عملها، إلا أنها هذه المرة وجّهت رسالة مهمّة إلى كل امرأة بضرورة التصرّف تجاه أي موقف يُقلق راحتها، وهي رسالة إلى معجبيها بضرورة توفير بيئة محترمة وآمنة.

حازت شاكيرا إشادة على موقفها الحازم، ولاحظ آخرون امرأة في الحشد قامت بالتحقق من المغنية لتطمئن عليها بعد انسحابها، وهو ما أظهر الفهم والتعاطف بين النساء اللواتي يجدن أنفسهن غالباً في مواقف غير مريحة بسبب تصرفات بعض الرجال.