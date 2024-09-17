نيكول سابا تطرح أحدث أغانيها "الباب يفوت جمل"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة نيكول سابا، منذ قليل، أحدث أغانيها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع المنصات الرقمية باسم "الباب يفوت جمل".

أغنية الباب يفوت جمل، تعاونت فيها نيكول سابا مع الشاعر أمير طعيمة، الذي كتب الكلمات، ألحان محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله وتوزيع رقمي فيرال ويف.

تكريم نيكول سابا

وكانت نيكول سابا، احتفلت بداية الأسبوع بتكريمها بمنحها جائزة الإبداع في مهرجان الفضائيات العربية عن أغنية "الكات كاتي"، التي أطلقتها قبل أسابيع وحققت انتشارا كبيرا.