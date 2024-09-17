"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد عبدالوارث عسر

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان عبدالوارث عسر.

ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان عبدالوارث عسر، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن عبدالوارث عسر

كان والده محاميا ناجحا.

تعلم تجويد القرآن في الكتاب منذ الصغر.

أتقن فن الإلقاء بعد ذلك وعلمه لكثير من النجوم في السينما المصرية.

وكان شغوفا أثناء دراسته للبكالوريا "الثانوية العامة" بمشاهدة العروض المسرحية وهو خريج مدرسة التوفيقية الثانوية بنين.

درس اللغة العربية دراسة حرة حتى أصبح من المتفقهين فيها، وله ديوان شعر مشهور نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب.