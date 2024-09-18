أحمد حلمي يهنئ منى زكي على اختيار "رحلة 404" لتمثيل مصر في الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص النجم أحمد حلمي على تهنئة زوجته الفنانة منى زكي بعد اختيار فيلمها "رحلة 404" لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار.

ونشر حلمي صورة لزوجته منى زكي وهي تتصدر بوستر الفيلم عبر استوري حسابه على "انستجرام" ورافقها بأغنية الفنانة نانسي عجرم "شاطر".

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول تورط "غادة" في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي، وشارك ببطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

يذكر أن أحمد حلمي يشارك بفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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