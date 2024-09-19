فن ومشاهير

بعد "تفجيرات البيجر".. هيفاء وهبي تدعو للشعب اللبناني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن استيائها، بعد التفجيرات التي وقعت في لبنان والتي نتج عنها وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وكتبت هيفاء، عبر حسابها الخاص بموقع "X": "الله يحمي لبنان ويحمي أهلنا من كل غدر وسوء.. الرحمة والسلام لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى المصابين".

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن "تفجيرات البيجر" أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب نحو 2800 بينهم 200 حالة حرجة.

يذكر أن، آخر أغاني هيفاء وهبي كانت بعنوان "يا نحلة" وطرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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