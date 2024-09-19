للمرة الأولى.. إفتتاح أسبوع أفلام التراث المصري بمكتبات مصر المتنقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

برعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، إفتتح المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر أسبوع أفلام التراث المصري الذي يعرض خلاله مجموعة من الأفلام التي تتناول الحرف التراثية والعادات المرتبطة بالمناسبات المصرية، وذلك للمرة الأولى بمكتبات مصر المتنقلة وعددها ٢٠ مكتبة موزعة على محافظات مصر المختلفة، ويأتي ذلك في إطار الفعاليات المشتركة المقرر إقامتها شهريا بمكتبة مصر العامة.

وتم إفتتاح أسبوع أفلام التراث بكلمة ألقاها السفير رضا الطايفي رئيس مجلس أمناء صندوق مكتبات مصر العامة شكر فيها د.حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما على مبادرته بإقامة هذا الأسبوع السينمائي بالمكتبات المتنقلة وعددها ٢٠ مكتبة في مختلف محافظات مصر ويستمر هذا الأسبوع من ١٨ وحتى ٢٦ سبتمبر.

ويعرض خلاله ١٤ فيلما منهم أفلام الخيامية والعقادين وفن الفلاحين والقلة وسحر الأواني ومملكة الحسين وجبل الطير وفن العرايس وبيت جميل وفيلم شد الحبل وفيلم زخارف عربية وفيلم في رحاب الحسين وفيلم سكر معقود.

وعرض خلال الإفتتاح فيلم "سكر معقود" للمخرجة منى رياض، والذي يتناول حرفة صناعة الحلوى وإرتباطها بالمناسبات الدينية.

وعقب العرض أقيمت ندوة استضافت كلا من د. عزة رياض عبد الباري الباحث في الفنون التراثية بأكاديمية الفنون . ود.نجلاء أحمد حسن باحث أنثربولوجيا الثقافة الافريقية وكبير باحثين بوزارة الثقافة ، وتحدثت فيها د.نجلاء عن دور المكتبة في الحفاظ علي الموروث الشعبي وكيف أن هناك فرق بين التراث والموروث الشعبي كما عقدت د.عزة حلقة نقاش مع الأطفال تحدثت معهم بشكل مبسط عن التراث وكيف انه أسلوب حياة نتعامل معه يوميا دون أن نلتفت إليه.

وأدارت الندوة الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، وذلك بحضور د. إكرام يونس مدير الأنشطة بالمكتبة والشاعر الكبير أحمد سويلم والذي تحدث بدوره عن تجربته الخاصة بورش الحكي للأطفال بالمكتبة.

كما أقيمت على هامش الفعاليات ورشة عمل عروسة وحصان المولد من الفوم وأيضا تم توزيع حلوى المولد على الأطفال بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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