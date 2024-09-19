شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر يواصل تصوير فيلمى فرقة الموت مع أحمد عز وسيكو سيكو مع طه دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان عصام عمر تصوير فيلمه الجديد سيكو سيكو مع الفنان طه دسوقى، من إخراج عمرو المهندس، حيث يعد الفيلم من أبرز الأعمال السينمائية في الفترة المقبلة، نظراً لتألق النجمين في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى سيناريو الفيلم الذى يكتبه محمد الدباح.

ويشارك في بطولة الفيلم علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقررعرضه نهاية العام الجارى 2024.

كما يواصل عصام عمر تصوير فيلم فرقة الموت مع النجم أحمد عز، وتدور احداث العمل في اطار تشويقى اكشن، حول الضابط (عمر) الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث، ويقدم أحمد عز خلال الفيلم شخصية ضابط والتي تعد المرة الثالثة الذى يقدم فيها دور الضابط، حيث سبق وقدمها في فيلمي الخلية وفيلم بدل فاقد .

فيلم "فرقة الموت" بطولة: أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجي، يوسف عمر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صالح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب

وعرض لعصام عمر مؤخراً فيلم بعنوان البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، في مهرجان فينسيا ، ويعد العمل أولى بطولاته المطلقة في السينما، ويشارك في بطولة الفيلم ركين سعد، وعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والفيلم من إخراج خالد منصور.