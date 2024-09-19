موعد حفل فرقة "كوكب الشرق النسائية" بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة عازفة القانون الدكتورة مها العربي وإشراف فنى الدكتور عاطف إمام، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس ١٩ سبتمبر على المسرح الصغير، في إطار توجهات الثقافة المصرية الهادفة إلى نشر مختلف ألوان الفنون.

يتضمن البرنامج باقة من أعمال الزمن الجميل منها : " زورونى كل سنة مرة، هو ياهوى، في يوم وليلة، سلم على، الحلو في الفرانده، ياتمر حنة، من حبي فيك ياجاري، سألوني الناس، يا ورد على فل وياسمين، للصبر حدود" أداء نهى المصرى، مريم هاني، ملك هاني، كريستينا، لميس أمين، فاطمة مثنى، نورهان، اسماء الجمل، بجانب فقرة للعزف المنفرد على آلة القانون أداء الدكتورة مها العربي.

فرقة كوكب الشرق النسائية



تعد "فرقة كوكب الشرق النسائية"، واحدة من الفرق الفنية المميزة تضم عدد من العازفات والمطربات الموهوبات، وتقدم الوانا مختلفة من أعمال الموسيقى العربية، مع إبراز دور المرأة في مجال الموسيقى والغناء.