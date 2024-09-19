بالصور- نوال الكويتيّة تحتفل بأجمل حدث في حياتها… اقرأ التفاصيل

فاجأت الفنّانة نوال الكويتيّة، جمهورها بالاحتفال بابنتها الوحيدة حنين، بصورة جديدة جمعتهُما نالت إعجاب المتابعين.

بهذه المناسبة، نشرت نوال الكويتيّة عبر “إنستغرام”، صورة جمعتها بابنتها حنين التي أصبحت شابّة جميلة وعلّقت: “كل عام وابنتي و قلبي وعيني بخير، عسى الله أن يحفظك لي ويبارك لنا فيكِ يا أجمل شيء حصل في حياتي “يا بعد” ماما يا روحي”.

نذكر أنّ صورة نوال الكويتيّة وابنتها، تميّزت بوجود عنصر ثالث لفت انتباه الجمهور وهو كلبة ابنتها الصّغيرة المدلّلة التي كانت تحملها حنين، بمحبّة كبيرة وتهتم بإطلالتها بشكل مُلفت.

الجدير بالذّكر، أنّ عددًا من المشاهير والفنّانين تفاعلوا بشكل كبير مع منشور نوال الكويتيّة وتمنّوا لابنتها النّجاح والسّعادة، أبرزهم الاعلاميّة لجين عمران الممثّلة شجون الهاجري الرّاقصة فيفي عبده وغيرهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ علاقة مميّزة تربط نوال الكويتيّة، بابنتها الوحيدة حنين، فهي تتحدّث عنها في معظم لقاءاتها وتعتبرها أغلى من تملك وتضعها في مقدّمة أولويّاتها، كما تكرّس لها كل العناية والاهتمام منذ صغرها.

نذكر أنّ نوال الكويتيّة تزوّجت في عام ٢٠٠٩ من الملحن الكويتي مشعل العروج ورزقا في عام ٢٠١٠ بإبنتهما “حنين”.

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على الصّعيد الفنّيّ، أحيت نوال الكويتية مؤخراً، حفلاً فنياً إستثنائياً في السعودية الى جانب الفنانة الإماراتيّة أحلام الشّامسي، على مسرح محمّد عبده أرينا في مدينة الرّياض، ضمن حفلات جولة المملكة.

هذا اللقاء، جاء بعد أكثر من عامَين على “لقاء القمّة” الذي جمع كلتا الفنّانتَين نوال الكويتيّة وأحلام في حفل فنّيّ أقيم ضمن فعاليّات موسم الرّياض ٢٠٢٢.