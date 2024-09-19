شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قال جميل راتب إن الموت راحة بالنسبة له؟ فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 6 لوفاة الفنان القدير جميل راتب، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر عام 2018، بعد مسيرة فنية طويلة استمرت لأكثر من 5 عقود، بين الأعمال السينمائية والدرامية.

وفي حديثه عن الموت فبل وفاته خلال لقاء تليفزيوني، أشار: "الموت بالنسبة لى راحة من مشاكل المرض وكبر السن"، متابعا: "مش خايف من الموت لكن خايف من العذاب وأفضل أموت لكن دون عذاب والموت مصير كل إنسان لما أموت هحصل الناس اللى كانوا جنبى وبيحبونى وأرجو أن أقابلهم فى العالم التانى وكفاية عليا كده أنا عمرى 90 سنة وحبيت الحياة اللى عيشتها لكن حياتى دلوقتى راضى بها الحمد الله".

يذكر أن جميل راتب شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام منها: "كفاني يا قلب، ولا عزاء للسيدات، حب في الزنزانة، البداية، طيور الظلام"، كما عمل أيضًا في السينما التونسية والفرنسية، وبجانب السينما عمله أيضاً في الدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاته "يوميات ونيس، الراية البيضا، زيزينيا، وجه القمر".

وكان مدير أعماله كشف عن كواليس اللحظات الأخيرة في حياته، موضحا أن المرض شد على جميل راتب فى الفترة الأخيرة، موضحاً أن من أبرز الفنانين الذين كانوا يسألون على الفنان الراحل هم "لبنى عبد العزيز وليلى علوى ومحمد صبحى"، وأنه كان يذكر فى آخر 3 أيام من حياته كل من توفوا من العائلة".