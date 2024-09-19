شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب وتوما من كواليس تسجيل آخر أغاني ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموزع الموسيقي توما صورة تجمعه بالنجمة شيرين عبد الوهاب، من كواليس تسجيل آخر أغاني ألبومها الجديد، التي تقوم حاليا بطرح أغنيتاته تباعا، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاي عدد كبير من جمهور ومتابعي شيرين.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد طرحت منذ أيام أحدث أغنياتها، والتي جاءت بعنوان "عودتني الدنيا"، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت.

كما طرحت قبلها عدد من أغاني ألبومها الجديد، منها: «بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا»، والتي تعاونت خلالهم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، وآخرهم تامر عاشور.