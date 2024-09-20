شكرا لقرائتكم خبر عن نور قدرى تصور مشاهدها الأخيرة فى المستريحة مع ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

استأنفت الفنانة نور قدرى تصوير مشاهدها الأخيرة فى فيلم المستريحة مع النجمة ليلى علوى والذى تم تصوير جزء كبير في أحداثه خلال الفترة الماضية حيث تجسد خلال دور ابنة ليلى علوى، وتضم قائمة أبطال الفيلم بيومي فؤاد، محمد رضوان، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، عمرو وهبة، محمود الليثي، ومن إخراج عمرو صلاح.

وفى سياق متصل تنتظر نور قدرى انطلاق أحدث أعمالها، فيلم عنب فى جميع دور العرض اليوم الخميس 19 سبتمبر، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، وتجسد أيتن عامر بطلة العمل شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

وكان آخر أعمال نور قدرى فيلم ساندوتش عيال مع سامح حسين والذي عُرض مؤخراً على إحدى المنصات الرقمية، وشارك في بطولة العمل إيمان السيد، إسماعيل فرغلى، إبرام سمير، سامى مغاورى، وعدد من الأطفال والفيلم من تأليف طارق رمضان وإخراج هانى حمدى وتدور الأحداث حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبي على الأطفال