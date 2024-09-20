ليدي غاغا تعترف: لهذا السّبب لم أرغب أبدًا في الرّدّ على إشاعة أنني رجل

وجّه الملياردير بيل غيتس عدّة أسئلة للفنّانة ليدي غاغا تتعلّق بحياتها الخاصّة، لكنّ الأخيرة توقفت عند أحد الأسئلة الذي تكرّر مرارًا وتكرارًا في ماضيها. “هل ليدي غاغا رجل؟”.

كلّ ظهور علنيّ للفنّانة الأميركيّة قبل بضع سنوات فقط كان مصحوبًا بالسّؤال نفسه.

لم تخرج المغنّية والممثّلة قطّ لتنفي أو تؤكّد أي شيء بخصوص هذا الأمر، لكن جاءت اللحظة التي أرادت فيها التّحدّث بالموضوع وقالت: “سبب عدم إجابتي عن السّؤال هو أنّني لم أشعر بأنّني ضحيّة لتلك الكذبة”.

كانت دوافعها هي نفسها دائمًا ولم تشعر بأي ندم على اتّخاذ موقف الصّمت المطلق تجاه سؤال ليس له أهميّة إخباريّة وقالت “فكرت، ماذا عن طفل متّهم بذلك، وقد يعتقد أن شخصيّة عامّة مثلي تشعر بالحرج؟”

ظهرت هذه الإشاعات بدءًا من عام ٢٠١٠. إذ تم تنقيح صور ليدي غاغا بالكامل وانتشر التّلاعب بها. انتشرت هذه اللقطات بسرعة وكان من المستحيل بالفعل إيقاف الإشاعات.

تعترف الفنّانة قائلة: “لقد مررت بمواقف لم يكن فيها لمصلحتي إصلاح الإشاعة بل كنت أفكّر في سلامة الآخرين”.

“لماذا بحقّ الجحيم سأضيع وقتي في إعطاء بيان صحفيّ حول ما إذا كنت رجلاً أم لا؟ المعجبون بي لا يهتمّون ولا أنا أهتم. أدائي أكثر واقعيّة من كل الإشاعات التي تنتشر حولي.

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نذكر أنّ ليدي غاغا كانت قد حضرت العرض الأوّل لفيلم “Joker: Folie à Deux” في مهرجان البندقيّة السّينمائيّ الدّولي الحادي والثّمانين إذ شوهدت وهي تصل إلى الفندق الذي ستقيم فيه مع خطيبها مايكل بولانسكي.