اصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث أول لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت حيث أدت إلى استشهاد ثمانية أشخاص وقد إستقبلت المستشفيات اللبنانية حتى إعداد البيان تسعة وخمسين جريحا، من بينهم ثمانية جرحى حالتهم حرجة.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: ثمانية شهداء وتسعة وخمسون جريحا في تحديث أول لحصيلة الغارة العدوة على الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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