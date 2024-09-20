أحدث ظهور لبيومي فؤاد.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم "بنسيون دلال" استعدادًا لعرضه مطلع أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "بنسيون دلال" الإعلان الرسمي للفيلم عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" ترويجًا واستعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وظهر بالإعلان عدد من نجوم الفيلم وهم الفنان بيومي فؤاد في أحدث ظهور على شاشة السينما، الفنان عمر متولي، الفنانة غادة طلعت الفنان محمد رضوان، الفنانة ألحان المهدي ضيوف الشرف نسرين أمين وخالد سرحان، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مناقشة عدد من القضايا والمشاكل العديدة التي يمر بها الشباب، من خلال قصة أب يعول 5 أبناء، تأليف حسين نيازي، إخراج شادي الرملي.

وعلقت الشركة المنتجة على الإعلان الرسمي للفيلم: "العد التنازلي بدأ، فيلم بنسيون دلال في جميع سينمات مصر والوطن العربي 10 أكتوبر".

يذكر أن آخر مشاركات المخرج شادي الرملي كانت بمسلسل "كشف مستعجل" عام 2023 بطولة الفنانة هنادي مهنا وشاركها البطولة الفنان مصطفى خاطر.

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