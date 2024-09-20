شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رموز القوة والتحدى من ذوى القدرات الخاصة على هامش ملتقى أولادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة سهير عبد القادر، عددا من الرموز المهمة التى أثرت في حياة أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، ومنحتهم بارقة أمل حقيقية، ومن بين هؤلاء المؤثرين الذين يعدوا بمثابة قدوة ونموذج للتحدى والإرادة، كل من الدكتور زياد حمدي، أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرار آل عثمان، أحد المؤثرين على السوشيال ميديا من المملكة العربية السعودية، كما تم تكريم مؤسسة حملة مانحي الأمل أنور الكمونى، وعبد الله أشرف البطل الحقيقي لمسلسل "حالة خاصة".



تكريمات ملتقى أولادنا



تكريمات ملتقي اولادنا

يقام حفل افتتاح الدورة الثامنة لملتقي أولادنا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشارك في الحفل "صفاء أبو السعود" وصابرين ورانيا فريد شوفي وميدو عادل، بمشاركة اولادنا من أصحاب القدرات الخاصة.

وقد حضر الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والذى صرح بأنه على مدار الدورات السابقة خلال 8 أعوام، نجح الملتقى في الكشف عن مواهب ابنائنا من ذوي الهمم الحقيقية، وتفوقهم في كافة المجالات الفنية، مشيدًا بجهود القائمين على الملتقى وقدرتهم على مدار 8 سنوات في تحقيق ابداع حقيقي، يسهم في العمل على دمج ابنائنا لأنهم لديهم قدرات كبرى وإرادة قوية لابد من استغلالها.