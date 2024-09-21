شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان السعودى براء عالم: مصر هى الأساس لكل سينما عربية خليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت ندوة للفيلم السعودى "scholarship"، ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، وهو فيلم خارج المسابقة الرسمية.

وأكد مخرج ومؤلف الفيلم عامر كامل، أن الفيلم يلقى الضوء على أصحاب الأمراض النفسية والاهتمام بهم لأن مجتمعتنا حتى الآن لا تهتم بكل ما يعانى من مرض نفسى.

وقال الفنان السعودى براء عالم، بطل الفيلم: "مصر لها دور فى كل فيلم عملته وكان أغلب التصوير فيها ومصر هى الأساس لكل سينما عربية خليجية".

ويقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.

47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.



براء عالم



