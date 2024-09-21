شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة يطمئن محبيه وجمهوره: أنا بخير وشائعة وفاتي "سخيفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد جمعة لـ"الخليج 365" إنه بخير مطمئنًا جمهوره بأن صحته جيدة، مضيفًا أنه حزين على شائعة وفاته، خاصة أن عائلته وأصدقاءه انتابهم القلق بسبب تلك الشائعة السخيفة بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه طالب الجميع بتحرى الدقة التي تطال الفنانين وتصيب عائلتهم بخوف شديد.

وأكد جمعة أنه سيقوم ببث لايف عبر صفحته الشخصية مساء اليوم حتى يطمئن الجميع وأصدقاءه وجمهوره بأنه بخير، وألا يلتفتوا إلى تلك الشائعات، كما أنه سيطالب الجميع بعدم إطلاق تلك الشائعات خاصة أنها صعبة للغاية.

ويبدأ محمد جمعة تصوير فيلم الدشاش مع النجم محمد سعد خلال الأيام المقبلة، من إخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولة العمل كلا من زينة وعدد كبير من الفنانين، إنتاج أحمد السبكى .