نبيل الحلفاوي يوجه رسالة وتحذير لـ إمام عاشور:" الكورة مش هتسمع كلامك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على تهنئة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب فوزه بثلاثية مقابل لاشئ أمام نادي جورماهيا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ 32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا وتأهله لدور المجموعات والتي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

نشر الحلفاوي تعليقه عبر حسابه الرسمي على "X" وقام بإعطاء نصيحة للاعب النادي الأهلي إمام عاشور وقال: "إمام عاشور، الثقة بالنفس مطلوبة طبعًا، لكن لما تزيد عن حدها بتقلب لعدم اهتمام، الكورة مش هتسمع كلامك لو مررت تمريرة طويلة أو سددت بعدم اهتمام، احترمها تحترمك".

كما علق نبيل الحلفاوي على مجريات المباريات منذ بدايتها وقام بإعطاء نصائحه في التبديلات وقال: "ايه الاستهتار ده في التمريرات؟، رامي استحلى التهديف، نسحب خط الهجوم ومروان وربيعة وينزل كهربا وطاهر ورضا سليم وقفشة ويوسف أيمن، غير بقى خط الهجوم اللي في الملعب ده، اتنين منهم هيسجلوا في السوبر".

كما كان له تعليقًا على تشكيل النادي الأهلي قبل دقائق من بداية المباراة وقال: "ليه ده كله؟، مش فيه ورانا سوبر أفريقي، بطولة يعني آخر الأسبوع؟"، في إشارة منه لمباراة السوبر الأفريقي التي ستجمع فريقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل.

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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