تامر عبدالمنعم رئيساً للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر وزير الثقافة الأستاذ أحمد فؤاد هنو قرار بتعيين الفنان تامر عبدالمنعم رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى جانب إلى جانب عمله كمدير عام للإدارة العامة للثقافة السينمائية ومدير تنفيذي لمشروع سينما الشعب.

شغل “عبدالمنعم” منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ونجح فى اقامة العديد من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا بين المسئولين والجمهور، منها "حفل الخميس الأخير من كل شهر" وبدأها بحفل كوكب الشرق أم كلثوم ثم تبعها بحفل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ثم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بالإضافة إلى حفلات الإسراء والمعراج، الليلة المحمدية، حفل عيد الشرطة، حفل إنتصارات أكتوبر والذي أحياه الفنان والمطرب الكبير علي الحجار.

من ناحية أخرى قام الفنان تامر عبدالمنعم بإخراج العرض المسرحي نوستالجيا ٩٠/٨٠ والذي لاقى نجاحا كبيرا والذي بدأ في عيد الأضحى المبارك وسافر إلى العديد من المحافظات أهمها بورسعيد والإسماعيلية بالإضافة إلى عرضها في القاهرة على مسرح السامر بالعجوزة.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بهذا المنصب وقال: أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الثقافة وأتمنى دوما أن أكون عند حسن الظن القيادة السياسية.

أضاف "عبدالمنعم" أن رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية مسئولية كبيرة وليست سهلة على الإطلاق.

يذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم ممثل ومذيع وكاتب سيناريو ومنتج مصري عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما . ولد تامر عبد المنعم فى 18 أكتوبر 1976 بالقاهرة، وتخرج فى المعهد العالى للسينما قسم السيناريو 1999 م، و

حصل على ماجستير في الإعلام بعنوان " تطوير مهارات الإعلام المرئي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية " من الجامعة الأمريكية الدولية للدراسات المتخصصة بـ10 ديسمبر عام 2015

عمل ممثلاً فى عدة أفلام سينمائية منها “إضحك الصورة تطلع حلوة”و"أمير الظلام"، و"عمارة يعقوبيان "وغيرها كثير،

كما عمل في المسرح وكاتب سيناريو وقصة ومخرج وأنتج العديد من الاعمال منها فوازير عفاريت مراتى 2007، وبعض البرامج.