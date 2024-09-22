مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يكرم نقيب الفنانين العراقيين

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما فى نسخته السابعة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، الدكتور جبار جودي العبودي نقيب الفنانين ومدير عام دائرة السينما والمسرح بالعراق .

من جانبه أوضح المخرج أسامة رؤوف مؤسس ورئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، أن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان التى تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، تضم تكريم كوكبة من المبدعين الذين أثروا الحياة الفنية، وقدموا الكثير من الإبداعات التى تعد نبراسا تحتذى به الأجيال الجديدة .

جبار جودي

وحصل جبار جودي العبودي نقيب الفنانين العراقي المكرم ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما على دبلوم إخراج مسرحي عام 1990، بكالوريوس إخراج مسرحي عام 2004، ماجستير تقنيات مسرحية عام 2009، دكتوراه فلسفة فنون مسرحية عام 2015، وقدم عدد من البحوث والدراسات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: " بحث منشور في العدد 24 من مجلة المسرح العربي التي تصدرها الهيئة العربية للمسرح بعنوان (آليات الخطاب السينوغرافي) 2017، وشارك في مهرجان الهيئة العربية للمسرح / الكويت 2016 ببحث بعنوان "العابر والمنفلت والمحتمل .. التقنيات والفكر والخيال في مسرح الحداثة"، كما نشرت له دار عدنان ودار صفحات السورية كتاب "السينوغرافيا .. المفهوم ، العناصر ، الجماليات" عام 2016، وطبع له كتاب "جماليات الحداثة.. التقنيات والفكر والخيال في المسرح" من الهيئة العربية للمسرح .

وقد نال الدكتور جبار جودي العبودي العديد من الجوائز، منها : جائزة المركز العراقي للمسرح ( ITI ) كأفضل مصمم ديكور واضاءة لعامي 1993 و1994، وسام الإبداع كأفضل مسرحي شـاب في العـراق (1994)، جائزة أفضل مصمم سينوغرافيا بمهرجان المسرح العراقي (1994)، جائزة الدولة التشجيعية للإبداع كأفضـل مصمـم ديكـور لعام (2000)، جائزة أفضل مصمم سينوغرافيا عن مسرحية الظلمة في مهرجان بغداد العالمي الأول للمسرح (2013)، بالإضافة إلى حصوله على العديد من شهادات التقدير فى عدد كبير من الفعاليات والمهرجانات المحلية والدولية .