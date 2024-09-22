الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت" تنفي الشائعات وتؤكد عرض الفيلم في موعده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم التاروت بقيادة المنتج بلال صبري، بيانًا رسميًا تنفي فيه بشكل قاطع كل ما تم تداوله عن تأجيل عرض الفيلم.

وأكدت الشركة المنتجة أن الفيلم يسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المقرر عرضه في دور السينما ليلة رأس السنة دون أي تأجيل.

وأضافت الشركة أنه لم يصدر أي اعتراض أو منع من الرقابة على المصنفات الفنية بخصوص الفيلم أو مشاهده، مشيرة إلى أن الفيلم لا يتضمن أي مشاهد خادشة للحياء.

كما أوضحت أن الشائعات التي تدور حول وجود مشاهد تتعلق بالخيانة الزوجية مع الكلب لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد محاولات لتشويه سمعة العمل.

وأكد البيان أن الشركة تتمتع بسمعة رفيعة في صناعة السينما، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو شخص يروج لمثل هذه الأخبار المغلوطة.

كما أن الشركة تلتزم بتقديم أعمال فنية ذات جودة عالية تحترم القيم المجتمعية وتساهم في إثراء الثقافة السينمائية.

الفيلم من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين، مهندس الديكور رمسيس سليم، والمنتج الفني أحمد فاروق، إخراج إبرام نشأت.