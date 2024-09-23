شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يفتتح حفله فى مهرجان الغردقة بأغنية "شو حلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الفنان مجد القاسم، حفله الغنائى المقام على مسرح المارينا على هامش فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب بأغنية "شو حلو".

وحضر الحفل رئيس المهرجان محمد الباسوسى وكل من النجوم أحمد فتحى ومصطفى خاطر ومصطفى أبو سريع وميرنا وليد وابنتيها، وتفاعل كل الحضور على أنغام مجد القاسم.

ويقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.

47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.



الفنان مجد القاسم



مجد القاسم



مصطفي خاطر وأحمد فتحي



مصطفي ابو سريع وميرنا وليد