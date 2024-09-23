شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لقطات من مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، منذ انطلاقه فى 19 سبتمبر الشهر الجارى العديد من اللقطات المميزة ومنها فى حفل الافتتاح ارتداء كل من الفنان مصطفى أبو سريع والفنان أحمد وفيق بدل نفس اللون، ومزحهما على السجادة الحمراء مع الفنان مصطفى خاطر.

وأول يوم فعاليات المهرجان مازح المنتج محمد العدل المخرج هانى لاشين فى بداية الندوة قائلاً: "أنت ابن ناس إيه اللى دخلك معهد السينما" ليكشف عن حبه وسحره بالسينما.

ومن اللقطات الأخرى إهداء المخرج هاني لاشين، نسخة من فيلمه "خطوات فوق الماء" وتعاون فيه النجم الراحل عمر الشريف، إلى المعهد العالي للسينما والمركز القومي للسينما، كما عرض عدد أيضًا مشروع تخرج المخرج أمير رمسيس للفنان عمرو سعد فيلم وسط البلد.

كما عرض فيلم مع مرتبة الشرف للمخرج هانى لاشين وتم تصويره عام 76، وقال هانى إن الفيلم وقتها كلفه 150 جنية، وتحدث هانى عن حب نجله للسينما ويتمنى أن يصبح فى المستقبل ممثل.

كما تحدث المخرج هانى لاشين، عن علاقته بالنجم الراحل عمر الشريف، وكيف سانده و ساعده وهو شاب فى بدايه العشرينيات وأجره الذى تقاضاه عمر الشريف فى فيلم أيوب و تقاضى 3 الاف جنية فقط.

وتردد أيضًا بكثرة خلال المهرجان اسم الراحل محمود مرسى ومواقفه مع المنتج هشام عبد الخالق والسيناريست محمد الباسوسى رئيس المهرجان.

ومن اللقطات فى مهرجان الغردقة بدورته الثانية، تحدثت الفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود، عن حبها للشعب المصرى وكرمهم وطيبتهم وأن عائلتها فى مصر بتكبر بعد زوجها من الفنان المصرى هانى عادل وحبها للبلد.

47 فيلمًا تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملاً، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلمًا.