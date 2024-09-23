شكرا لقرائتكم خبر عن Inside Out 2 يُعرض على ديزني+ بعد أرباح 1.75 مليار دولار.. اعرف الميعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة ديزني بلس، عن عرضها لفيلم الأنيميشن والحركة Inside Out 2 عبر المنصة بعد مشوار طويل في شباك التذاكر ودور العرض حقق من خلالها أرباح تخطت المليار و750 مليون دولار، حيث كشفت الشركة المنتجة للعمل عن طرح الفيلم باللغة العربية عبر المنصة في 25 سبتمبر الجاري.

وحقّق Inside Out 2 ارباح 1.75 مليار دولار، وأصبح هذا الجزء الأعلى ربحاً في تاريخ السينما على الإطلاق والذي سجّل مبيعات وصلت إلى المليار دولار عالمياً خلال فترة قياسية، علماً أنه مصنّف اليوم في المرتبة الثامنة عالمياً لأفضل الأفلام على الإطلاق في تاريخ شباك التذاكر.

ويأتى العمل استكمالا للجزء الأول منه، الذى عرض بعنوان "Inside Out"، ودارت أحداثه حول العديد من المشكلات التى تتعرض لها فتاة صغيرة مع عائلتها ومع المجتمع المحيط بها، ويصور الفيلم العواطف والمشاعر الإنسانية التى تشعر بها الفتاة من خلال الغوص داخل عقلها، وما يدور به، ويقوم بالأداء الصوتى لشخصيات فيلم "Inside Out" عدد كبير من النجوم، منهم ديان لين وإيمى بوهلر وكايل ماكلاشلان وبيل هادر وفيليس سميث وكايتلين دياس، مدة عرض الفيلم 94 دقيقة.

ويستكمل العمل رصد مشاعر الطفلة الصغيرة والتى أصبحت مراهقة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: كيلسى مان وﺗﺄﻟﻴﻒ ميج ليفوف وبطولة ديان لين ومايا هوك وتوني هال وإيمى بويلر وليزا لابيرا وفيليس سميث.

عرض الفيلم الجزء الأول من فيلم "Inside Out" لأول مرّة فى الدورة الـ68 لمهرجان كان السينمائى ولم يدخُل ضِمنَ المُنافَسة، وعرض فى 19 يونيو 2015 فى الولايات المُتّحدة، وبدأ عَرضُه فى 6 أغسطس فى دور العرض فى الشرق الأوسط مُدبلجاً ومُترجمًا، وقد تلقّى الفيلم مُراجعات إيجابيّة وحازَ على إعجابِ النُقّاد والجمهور على حَدٍ سواء.