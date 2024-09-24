حدث سعيد في حياة مساري وزوجته… اقرأ التفاصيل

تتابع زوجة الفنّان العالميّ من أصول لبنانيّة، مساري، مصمّمة المجوهرات والمؤثّرة في عالم الموضة الكنديّة سحر جولستاني، مشاركة متابعيها على “إنستغرام”، تجربة حملها في الشّهور الأولى، إذ يستعد الثنائيّ لاستقبال مولودهما الأوّل.

وفي وقت سابق، أعلن الثّنائيّ عن الخبر السّعيد عبر صفحتَيهما على “إنستغرام”، إذ نشرا مقطع فيديو يضع فيه مساري يديه على بطن زوجته في إشارة الى حملها. وعلّقا:” لا يمكننا وصف حماستنا متشوّقَين للقائك يا صغيرنا”.

نذكر أنّ مساري، توّج قصّة حبّه من سحر غولستاني بزواجهما في العام ٢٠٢٣، في لوس أنجلوس، بحضور عدد كبير من الشّخصيّات البارزة ووجوه معروفة في عالم الفن والموسيقى، بالإضافة إلى الاصدقاء وأقارب العروسَين.

تخلّل حفل الزّفاف في ذلك الوقت، مفاجأة مميّزة إذ أهدى مساري زوجته أغنية “جمالو” تعبيرًا عن حبّه لها.

وأطلّت العروس بفستان زفاف من تصميم اللبنانيّة ياسمين ملاح.