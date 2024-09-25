محمد رمضان داخل الجيم وهدى المفتي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها، صور جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل جمهورها.

محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان وهو يستعرض عضلاته داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة بفستان باللون الأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نرمين الفقي

هنأت الفنانة نرمين الفقي النجم مصطفى قمر، بمناسبة عيد ميلاده ونشرت صور تجمعهم سويًا وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "كل سنة وانت طيب يا صديقنا الغالي عقبال 100 سنة".

محمود حجازي

شارك الفنان محمود حجازي متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بملابس كاجوال، ونشر الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق: "نهارنا ابيض ان شاء الله".

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة وعلق: "صباح الخير إنشاء الله".

عبير صبري

دعمت الفنانة عبير صبري الشعب اللبناني بعد تعرضه للغارات الجوية، ونشرت صورة العلم اللبناني عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم احفظ لبنان واهلها وشمالها وجنوبها، البلد الغالي على قلبي".

جوري بكر

شاركت الفنان جوري بكر متابعيها، أحدث ظهور لها ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بدون مكياج.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأبيض.